Keçiören Belediyesi ilçede yeni doğan bebekleri “hoş geldin” hediyeleriyle karşılıyor

Bir aylık bebek sahibi Aliye Yalçınkaya bu uygulamadan çok memnun olduğunu ifade ederek, “Başkanımız Turgut Altınok’a çok teşekkür ediyorum, oğlum da Turgut amcasının ellerinden öpüyor” dedi.

Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Keçiören Belediyesi, tarafından “hoş geldin bebek” hediyesi veriliyor.

0-3 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi ailelere “hoş geldin bebek” hediye kutusu hazırlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, yeni bebek telaşı yaşayan ailelere destek olmak amacı taşıyor.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ziyaret edilen Aliye Yalçınkaya da bir aylık bebeği Çınar Yalçınkaya için hazırlanan “hoş geldin bebek” setini alarak Başkan Altınok’a teşekkür etti. Aliye Yalçınkaya İncirli Pazarında eşi Kemal Yalçınkaya ile gezerken Başkan Altınok’a rastladığını anlatarak şunları söyledi:

“Eşimle pazar alışverişindeydik, o sırada Başkanımız da pazar denetimi yapıyordu. Benim hamile olduğumu görünce ‘doğum gerçekleşince bize de haber ver’ diyerek kartını uzattı. Bizler de aradık, kendisini çok seviyorum, inşallah oğlumla birlikte ziyaretine geleceğiz. Oğlum da Turgut amcasının ellerinden öpüyor.”

PAKETİN İÇİNDE NELER VAR?

Hediye paketlerinin içinde 2 adet bebek battaniyesi, zıbın, dijital ateş ölçer, tırnak makası, biberon, yer alıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok vatandaşın her anında yanında olduklarını belirterek, “Hoş geldin bebek” çalışmamız çerçevesinde, yeni doğan bebeklerimizi tespit ediyor, ailelerine ulaşıyoruz. İstiyoruz ki, ailelerimizin yavrularını büyütme serüvenlerinin başlangıcına bir katkımız olsun” dedi.