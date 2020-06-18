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Keçiören Belediyesinden Başkent’teki üniversitelere peyzaj desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime destek faaliyetleri kapsamında üniversitelerin sosyal alanlarını güzelleştirmek için özel veya devlet kurumu ayrımı yapmaksızın peyzaj desteği vermeye devam ettiklerini belirtti. 
Keçiören Belediyesinden Başkent’teki üniversitelere peyzaj desteği

Keçiören Belediyesi; ilk, orta, lise düzeyinde okullar ile üniversitelerin eksiklerini tamamlamak için gerek kurumlardan gelen taleplerle gerekse Başkan Altınok’un talimatlarıyla eğitim yuvalarına verdiği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi kampüsünde bulunan bank, kamelya ve çöp kovalarını boyayan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi hazırları için ayrıca üniversite bahçesine dikilmek üzere 50 adet de lavanta teslimatı yaptı. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de bulunan okullara ve başkentte eğitim faaliyeti gösteren birçok üniversiteye destek verdiklerini belirterek, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatalar Fakültesi gibi birçok üniversitenin çeşitli kampüslerinde peyzaj çalışması yaptıklarını aktardı. 

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BAŞKAN ALTINOK: EĞİTİM, SAĞLIK VE GÜVENLİĞE DESTEĞİMİZ ÖRNEK OLDU

Başkan Altınok, ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından itibaren eğitime destek konusunda yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak şunları söyledi:
“1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.”

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