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Keçiören Belediyesi’nden Diyabet Farkındalığı

Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Moral ve Motivasyon Konseri düzenlendi.
Keçiören Belediyesi’nden Diyabet Farkındalığı

Dünya Diyabet Günü kapsamında Keçiören Belediyesi ve TİP 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen Moral ve Motivasyon Konseri’nde gönüllü olarak Özlem Üngör, Selma Geçer, Gülşen Kutlu, Bahadır Özüşen ve Nurullah Akçayır sahne aldı.

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TİP 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği temsilcileri ile birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı konserde katılımcılara hitaben önemli mesajlar veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Diyabetli çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin istikbalidir. Onların sağlıklı ve özgüven sahibi olması, geleceğe umutla bakması çok önemli. Çocukların gönülleri milyonlarca gönüldür, şu an çocuklarımızla ve aileleriyle birlikte sevgi okyanusundayız. Altınok bir nefer olarak, diyabetli çocuklarımızın sesini duyurmak için yapılması gereken ne varsa yapacak. Şeker çocuklarımız için düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik vasıtasıyla kamuoyunda talepleri duyurmak istedik. Böylesine güzel bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

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Birbirinden kıymetli sanatçıların sahne aldığı konserin sonunda Başkan Altınok ve diğer katılımcılar ‘Ölürüm Türkiyem' isimli eseri hep bir ağızdan seslendirdiler. Program plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

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