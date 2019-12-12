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Keçiören Belediyesi'nden evi yanan vatandaşa yardım eli

Keçiören Belediyesi, Kızlarpınarı Caddesi’nde bir binada meydana gelen yangın sonrası temizlik işleri personellerini olay yerine yönlendirerek evi yanan Fikriye Yağmur’a (75) yardım elini uzattı.
Keçiören Belediyesi'nden evi yanan vatandaşa yardım eli

Elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Bedirhan Dinçer isimli mahalle sakininin sosyal medya üzerinden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a ulaşmasıyla olay yerine yönlendirilen ekipler yangının ardından oluşan tahribatın kalıntılarını temizlediler.  

Evi yanan Fikriye Yağmur’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altınok, “Duyarlı bir vatandaşımızın bize sosyal medyadan ulaşması sonucu eve acilen yönlendirilen ekiplerimizce temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Fikriye Hanım’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür vakalarda her zaman vatandaşımızın yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Allah bir daha bu tür elim vakalarla karşılaştırmasın bizleri” diye konuştu.  

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