Keçiören Belediyesinden Gümüşdere’de yaz temizliği

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Altınok’un talimatıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ndeki rutin temizlik çalışmalarıyla dere yatağındaki birikintileri temizlemeye devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gümüşdere Ihlamur Vadisinde başlatılan yaz temizliğinin devam ettiğini belirtti. Altınok, “Ihlamur Vadisi’ndeki temlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan kum, çöp ve diğer birikintileri iş makinalarıyla temizleyerek suyun daha berrak akmasını sağlıyoruz. Larvasit ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor, vatandaşımıza daha sağlıklı bir ortam sağlıyoruz” dedi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Turgut Altınok, daha yaşanabilir bir Keçiören için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Makamda oturmaya değil hizmetkâr olmaya geldik” dedi.

“GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKN BİR İLÇEYİZ”

Altınok, Keçiören’de yeni projeleri hayata geçirmeye başladıklarını, ilçeye kazandıracakları her yeni eserin geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gecekondu kenti olan bir Keçiören’i, modern bir Keçiören haline getirdik. İlçemizde ekonomik canlılığı artırmak için tarihi, kültürel ve insanlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri eserler inşa ettik. Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören’i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk.”