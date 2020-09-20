Keçiören Belediyesi'nden "Hareketsiz kalma sağlıklı kal" mesajı

Keçiören Belediyesi, 16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenleyerek “Hareketsiz kalma sağlıklı kal” mesajı verdi.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her gün en az bir saatimizi spora ve sağlığımıza ayıralım. Her gün spor yapan insan hastaneye gitme ihtiyacı duymaz. En iyi antibiyotik spordur.” dedi.

Avrupa Birliği`nin (AB) sürdürülebilir alternatif ulaşım politikalarına dikkat çekmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül’ü kapsayan günler Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kabul ediliyor. Keçiören Belediyesi de bu kapsamda Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) üyelerinin katılımıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi. Etkinlikte hareketin sağlık için önemine dikkat çekildi.

“BUGÜNÜ BAŞLANGIÇ KABUL EDELİM”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hareket olan yerde bereket olur” diyerek sporun önemini hatırlatarak, “Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için, kötü alışkanlıklardan korunmak için spor önemlidir. Bugünü bir başlangıç kabul edelim ve her gün bir saatimizi spora ve sağlığımıza ayıralım. Spor yapan zinde ve dayanıklı olur” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN TEMELLERİNİ ATIYORUZ”

Tüm vatandaşları egzersiz ve spor yapmaya da davet eden Altınok, Türkiye’nin en büyük gider kalemlerinden birinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleri olduğunu anımsattı.

Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şuanda Türkiye`nin en büyük problemlerinden biri sosyal güvenlik açığıdır. Devletimiz, toplanan primlerden hariç yılda 100 milyardan fazla SGK`ya bütçe ayırıyor. Eğer sağlığımıza dikkat edersek SGK giderleri azalır veya ödenen primlerle aynı seviyeye gelir. Hastalıkların en önemli nedenleri stres ve hareketsizlik. Spor yaptığınız zaman stresinizi de atarsınız sağlığınızı da korumuş olursunuz. Biz de spor için bu yıl 50 milyon TL’lik spor yatırımı yapıyoruz. Sağlıklı bir toplumun temellerini atıyoruz.”