Keçiören Belediyesi'nden kan bağışına destek

Keçiören Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara aşılamak istediklerini söyledi.

Belediyenin hizmet binası içerisinde kurulan kan bağışı standına, Keçiörenli vatandaşların yanı sıra belediye görevlileri de büyük ilgi gösterdi. Gün boyu süren kan bağışı etkinliğinde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğu ve her bir kan bağışının da 1 kişinin hayatını kurtardığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal sorumluluk projelerinin belediye hizmetlerinin olmazsa olmazlarından birini teşkil ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara aşılamak istediklerini söyledi. Kan bağışı gibi sosyal bir sorumluluğun sürekli olması gerektiğini belirten Başkan Altınok, "Kızılay hem bizim, hem de ülkemiz açısından çok önemli bir kurum. Kızılay, felaket anlarında hatırlanan, ama felaket öncesinde de hatırlanması ve ayakta tutulması gereken bir yer. Bu nedenle insanlarımızın başlarına bir şey geldiğinde değil de normal zamanda, sağlıklı iken de desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu inanç çerçevesinde Keçiören Belediyesi olarak bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek kendimizi mutlu hissederiz" dedi.



