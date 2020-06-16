  • BIST 110.940
  • Altın 379,250
  • Dolar 6,8425
  • Euro 7,6851
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Keçiören Belediyesinden kapalı otopark için yoğun maraton

Keçiören Belediyesi hizmet binası yanında yapımına devam edilen 400 araçlık otopark projesi yoğun bir çalışma maratonuna girdi. 
Keçiören Belediyesinden kapalı otopark için yoğun maraton

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Otoparkımız, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşırken, otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara’da, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak” dedi.

“KEÇİÖREN PROJELERLE ANILACAK”

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı otoparkın en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını da kaydeden başkan Altınok,  “Otopark inşaatımızda çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor. büyük bir rantın bulunduğu, mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımız kalaba kent meydanındaki trafiğ büyük oranda rahatlatacak. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Keçiören, hayata geçirdiğimiz projelerle anılacak ve bir marka haline gelecek” ifadelerini kullandı. 

dsa_7238.jpg

“OTOPARKIN ÜZERİNDE MÜZİKLİ FISKİYE VE SÜS HAVUZU YER ALACAK”

Başkan Turgut Altınok, kapalı otopark projesine ilişkin teknik detayları da vererek şunları aktardı:
“400 araçlık otoparkımız 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otopark; Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek. Otopark, elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak.”


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larva mücadelesi Yusufçuklara zarar vermeden yapılıyor16 Haziran 2020 Salı 13:30
  • Yenimahalle salonları “Evet” için hazır16 Haziran 2020 Salı 11:25
  • Mamak’ta asfalt hamlesi16 Haziran 2020 Salı 04:34
  • Büyükşehir’in bahçede nikah dönemi devam ediyor16 Haziran 2020 Salı 03:39
  • Başkan Oğuz ve Bakan Ersoy Kahramankazan’ı konuştu16 Haziran 2020 Salı 02:33
  • Evlerinde sıkılan çocuklara Başkan Altınok’tan “Mini bot” hediyesi16 Haziran 2020 Salı 01:32
  • Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu15 Haziran 2020 Pazartesi 15:31
  • ASKİ'den hobi bahçecilerine uyarı!15 Haziran 2020 Pazartesi 11:15
  • Başkan Köse bir yılını anlattı15 Haziran 2020 Pazartesi 10:19
  • Son virüs yok olana kadar15 Haziran 2020 Pazartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti