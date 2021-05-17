Keçiören Belediyesi’nden kiralık dükkan ve çay bahçesi

Ankara’da Keçiören Belediyesi’ne ait dükkan ve çay bahçesi gibi 11 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Keçiören Belediyesi’ne ait dükkan ve çay bahçesi gibi 11 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek.

İhale ile kiraya verilecek olan Belediye taşınmazları “Dükkan, Demonte Yapı, Bina, Büfe/Çay Bahçesi, Tarihi Bağ Evi” olarak ifade edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.06.2021 13:10

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