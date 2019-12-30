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Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere burs

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de yaşayan 80 öğrenciye burs verdiklerini söyledi.
Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere burs

Başkan Altınok, “Adaylık sürecimizde söz verdiğimiz konulardan biri de üniversite öğrencilerine burs vermekti. Üniversitede okuyan ve ülkemizin geleciğini inşa edecek olan gençlerimize belediyemizin imkânları dâhilinde destek vermeye başladık. YKS ve LGS kurslarımızla birlikte ilçemizdeki kütüphanelerin sayısını da artırarak eğitim seferberliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

BURS ALAN ÖĞRENCİLER TİTİZLİKLE SEÇİLDİ

Keçiören Belediyesi, öğrenci belgelerini belediyeye getirerek başvuru yapan ve Keçiören’de ikamet eden 80 üniversite öğrencisine burs vermeye başladı. Kimlik bilgileri Kredi Yurtlar Kurumuna(KYK) gönderilerek ekonomik durumları sorgulanan öğrencilerde; 2’nci üniversitelerini okuyor olmama, Keçiören’de ikamet etme ve örgün eğitim görme şartları arandı.   

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Başkan Altınok, burs verilecek olan öğrencilerin titizlikle incelendiğini ve adaletli bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirterek, “Belediyemizin imkânları dâhilinde genç öğrenci kardeşlerimize destek olmak istedik. Gönül isterdi ki tüm öğrencilerimize burs verelim. İnşallah önümüzdeki yıl daha çok öğrencimize destek olacağız. Eğitim seferberliğimizi büyüterek devletimize, milletimize ve insanımıza faydalı işler yapacak parlak bir gelecek için nefer olacağız. Emek veren, alın teri döken tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum” dedi. 

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