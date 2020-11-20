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Keçiören Belediyesi’nden online satış

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait online satış platformu Keçikoop’un hizmete başladığını duyurdu. 
Keçiören Belediyesi’nden online satış

Altınok, “Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop’tan vatandaşımız ücretsiz faydalanacak. Burada online olarak temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak. Belediyemiz tarafından üretilen sağlıklı ve yüzde yüz organik gıdalar ile temizlik ürünlerinin satışı ise kar amacı güdülmeksizin vatandaşımıza ulaşacak” dedi.

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“KEÇİKOOP ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR”
Başkan Altınok, vatandaşları üretime teşvik etmek ve onlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin ev ekonomisine katkı sunmasını sağlamak için Keçikoop’u kurduklarını da aktararak, şu bilgileri verdi:
“Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerin ve belediyemiz tarafından üretilen temizlik ve gıda malzemelerinin satışının yapılacağı Keçikoop hizmete başladı. Ayrıca evlerinde ürettikleri ürünleri de vatandaşlarımız yine bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden satabilecekler.

Belediyemizin ürettiği yüzde yüz organik gıda ve temizlik ürünlerinin satışından herhangi bir kâr amacı gütmüyoruz.

Çok yakında motor kurye ile ürünlerimizi vatandaşımızın ayağına kadar ayağınıza kadar getirilecek. Online satış platformumuzu www.kecikoop.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.”

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