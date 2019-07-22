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Keçiören Belediyesi'nden sıfır atık projesine tam destek

Keçiören Belediyesi, Sıfır Atık Projesine, kompost makinası sayesinde üretilen aylık 800 kilogram organik gübre ile tam destek vermeye devam ediyor. 
Keçiören Belediyesi'nden sıfır atık projesine tam destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinasında üretilen aylık 800 kilogram organik gübre, belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılıyor. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen ünitede; Keçiören ilçesi sınırlarında kurulan 43 adet pazardan getirilen meyve ve sebze artığı gübre haline getiriliyor.

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Laboratuvar değerleri olarak birinci sınıf kalitede ölçümleri yapılan gübreler, belediyeye ait park ve bahçelerde değerlendirilerek hem gübre giderleri azaltılıyor hem de çevreye katkı sağlanıyor.
Birinci sınıf kaliteye sahip gübrelerle belediye bütçesine de katkı sunduklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Biz de ünite sayesinde ürettiğimiz 1. sınıf gübre ile atıkları park ve bahçelerimizde kullanılabilir hale getiriyoruz. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz ” dedi.
 

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