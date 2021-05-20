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Keçiören Belediyesi'nin filosuna 42 yeni araç alındı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenli vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek için belediyenin araç filosuna kamyonet ve iş makinalarından oluşan 42 adet yeni hizmet aracı kazandırdıklarını belirtti.
Keçiören Belediyesi'nin filosuna 42 yeni araç alındı

Keçiören Belediyesi önünde sergilenen hizmet araçlarını tek tek inceleyen Altınok, “Belediyemize yeni hizmet araçları almaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 80 milyon TL’lik araç aldık. Ama bu araçların şu anki değeri 160 milyon TL’den fazladır. Türkiye’de bu kadar araç alabilen büyükşehir belediyesi dahi çok azdır. Yeni araçlarımız sayesinde astronomik kiralardan kurtulduk. Bütün hizmetlerimizi belediyemizin kendi araç ve imkânlarıyla yapıyoruz.” dedi.

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“KİRALAMA YÖNTEMİNE SON VERDİK”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ayrıca 2 yılı geçen görev süresi boyunca araç kiralama yöntemine son verdiklerini ve belediyenin kaynaklarını verimli kullanarak Keçiören Belediyesinin araç filosunu yenilediklerini belirtti. Belediye demirbaşına kazandırılan bu araçların her geçen gün değerinin arttığını ve bunların vatandaşa ait beytülmal olduğunun altını da çizen Altınok, “Keçiören’imize kazandırdığımız 42 hizmet aracımız hayırlı olsun. Vatandaşımızın her kuruşunu onlara daha hızlı hizmet verebilmek için kullanıyoruz. Beytülmali kendi malımızdan daha çok koruyor ve korumaya da devam ediyoruz. Belediyemizi daha fazla hizmet üretir hale getirmek için planlı bir şekilde araç alımı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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