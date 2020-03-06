Keçiören Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi 10 Nisan'da

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını taçlandıracağımız vizyon projemiz olan Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesini 10 Nisan 2020’de gerçekleştireceğiz” dedi.

Cumhuriyet Kulesi ihalesi için 36 yüklenici firma başvuru yaparken, başvuru dosyaları da Keçiören Belediyesi İhale Komisyonu’nda titizlikle incelenmeye başlandı. İhale komisyonunda 10 Nisan’a kadar incelenecek olan dosyalar nihayetlenince, yüklenici firma kamuoyuna duyurulacak.

“YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ KEÇİÖREN’E ÇEKECEĞİZ”

Cumhuriyet Kulesi etrafında hafriyat çalışmalarını da sürdüren Keçiören Belediyesi, kulenin tamamlanması halinde aylık 2 milyon TL kira geliri getirmesini hedefliyor. Katma değer yaratan bir proje olarak Cumhuriyet Kulesi’nin, Keçiören’in ve Ankara’nın marka değerini yükselteceğini ifade eden Başkan Altınok, “Kulemizin ihalesini 10 Nisan’da tamamlamayı hedefliyoruz. İşletmelerle ilgili çok talep var. Ticaretin canlanması için Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmemiz gerekiyor. Bunu da insanları cezbeden doğru yatırımlarla yapabilirsiniz. Cumhuriyet Kulemizi inşa etme nedenlerimizin başında Keçiören’i ziyaret etmek isteyen insanların sayısını ve ticaret hacmini artırmak geliyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKARACAĞIZ”

Kule tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde uzay terası olacağını ve çocukları uzay yolculuğuna çıkaracaklarını belirten Başkan Altınok, Cumhuriyet Kulesinin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili de bilgi verdi.

Başkan Altınok şunları aktardı:

“Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara`nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.”

