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Keçiören Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesi canlı yayınla yapıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından vizyon proje olarak ifade edilen Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesi 9 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.
Keçiören Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesi canlı yayınla yapıldı

Başkan Altınok, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını temsilen inşa ettiğimiz kulemizin ihalesini gerçekleştirdik. İhalemizi kamuoyuna açık canlı yayınımızla vatandaşlarımızın ilgisine sunduk. Firmalardan gelen teklifleri değerlendirecek olan ihale komisyonumuz kısa süre içerisinde ihaleyi kazanan firmayı da açıklayacak. Kulemizin açılışını ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle gerçekleştireceğiz. Keçiören’e, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DOSYALAR İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İNCELENECEK

İhaleye girmeye ön yeterliliği bulunan 26 firmadan 9’unun katılımıyla gerçekleştirilen ihaleye 5 firma teşekkür mektubu yollayarak katılım sağlarken, 4 firma tarafından teklif verildi. Belediye hizmet binasında dezenfekte edilen salonda yapılan ihalede teklif zarflarının hepsi ihale komisyonunun huzurunda ve Keçiören Belediyesi Youtube kanalından canlı olarak yayımlanarak açıldı. İhaleye teklif veren firmaların dosyaları ise ihale komisyonu tarafından incelenmek üzere değerlendirilmeye alındı. Komisyon değerlendirmesi sonucunda ihaleyi kazanan firma ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. 

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“KULE KÜLTÜREL BİR MERKEZ OLACAK”

Büyük sabırsızlıklarla beklenen Cumhuriyet Kulesi ihalesinin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Turgut Altınok, “Kulemizin etrafında hafriyat çalışmalarımızı başlatarak eserimizi tamamlayacağımızın kararlılığını ortaya koymuştuk. Cumhuriyet Kulesi sadece ticaret merkezi değil, aynı zamanda Türk kültürünün yaşatılması için inşa edilen bir eser olarak hizmet edecektir” dedi.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK SELÇUKLU YILDIZI KEÇİÖREN’DE İZLENECEK”

Kule tamamlandığında, aylık 2 milyon TL kira geliri hedeflediklerini belirten Başkan Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili şu bilgileri verdi:
 “Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekânlarıyla Ankara`nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.”
 

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