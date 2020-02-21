Keçiören Devlet Hastaneleri Listesi.. Keçiören'deki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Keçiören Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Keçiören'de kaç tane Devlet Hastanesi var? Keçiören'deki hastaneler, Keçiören'deki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Keçiören Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Keçiören'de kaç tane Devlet Hastanesi var? Keçiören'deki hastaneler, Keçiören'deki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Keçiören Devlet Hastanesi, Keçiören'deki Devlet Hastaneleri nerede? Keçiören Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Keçiören’e yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Keçiören’deki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Keçiören'deki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

KEÇİÖREN DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Keçiören'de hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

KEÇİÖREN

1. KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad. Ardahan Sok. 25 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 356 90 00 - 0 (312) 356 90 03 - 0 (312) 356 90 05 - 0 (312) 356 90 07

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2. ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAĞLUM SEMT POLİKLİNİĞİ

Hisar Mah. Bağlum Bulvarı No: 3 Bağlum/Keçiören/ANKARA

İletişim: 0 312 329 10 76

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3. ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEÇİÖREN SEMT POLİKLİNİĞİ (KUŞCAĞIZ)

Kuşcağız Mah. Gazeller Cad. No: 1 Kuşcağız/Keçiören/ANKARA

İletişim: 0 312 356 90 32

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4. ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSELTEPE SEMT POLİKLİNİĞİ

Şehit Kubilay Mah. Özlem Cad. No: 22 Yükseltepe/Keçiören/ANKARA

İletişim: 0 312 330 20 00

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5. ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

Osmangazi Mah. Atlılar Sok. 45 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 580 83 95

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6. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (GATA)

Aşağı Eğlence Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 304 20 00

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7. ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. 271 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 567 70 00

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8. ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Etlik Mah. Yeni Etlik Cad. 55 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 567 40 00

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9. ANKARA KEÇİÖREN OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Etlik Mahallesi, Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No:103 Kat: 2 KEÇİÖREN/ANKARA

İletişim: 0 (312) 325 36 36

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10. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM HASTANESİ

Güçlü Kaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören / ANKARA

İletişim: 0 (312) 360 00 07

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