Keçiören Dutlu Konak vatandaşların hizmetine açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından restore ettirilen ve ismini bahçesindeki asırlık dut ağacından alan tarihi Dutlu Konak sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) Yıl Sonu Sergisinde de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla sanatseverlerin ve vatandaşların ziyaretine de açılan konak ve bahçesi geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sunuyor.

1977 yılında tescil ettirilen 3 katlı ahşap bina, prestij çalışmalarında usta hocaları buluşturuyor. Atölye çalışmaları yapılan konakta alanında uzman hocalar tezhip, hat, minyatür, çini, ahşap rölyef, cam mozaik gibi sanat dallarında eşsiz eserler ortaya çıkarıyorlar.

Her dönem belirlenen farklı bir proje konusu kapsamında sanatçıların çıkarmış oldukları sıra dışı eserler, yine aynı yıl içerisinde düzenlenen KEÇMEK'in yılsonu sergisinde halkın ve sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

KEÇMEK SERGİSİ İÇİN DEV ATATÜRK PORTRESİ

Sanat çalışmalarının son hızla sürdüğü konakta yapımı devam eden ve KEÇMEK Yıl Sonu Sergisine yetiştirilmeye çalışılan 1,25 santimetre x 85 santimetre boyutlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi de en dikkat çekici eserlerden biri olarak yerini almaya hazırlanıyor.

Aslına uygun bir şekilde restore ettirilen toplamda 8 oda ve bir toplantı salonunun bulunduğu konak atölye çalışmalarını izlemek isteyenleri ve yurt içi, yurt dışından da birçok misafiri ağırlıyor.



