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Keçiören Engelli Danışma Merkezi üyeleri Kahramankazan gezisinde bocce oyunuyla tanıştılar

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi üyesi olan özel gereksinimli bireyler aileleriyle birlikte katıldıkları Kahramankazan gezisinde bocce oyunuyla tanıştılar. 
Keçiören Engelli Danışma Merkezi üyeleri Kahramankazan gezisinde bocce oyunuyla tanıştılar

Bocce oyununun ardından ilçede bulunan 15 Temmuz ve Satıkadın müzelerini ziyaret eden gençler ve aileleri keyifli bir zaman geçirdiler. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik gezi ve bocce etkinliği düzenlendiklerini belirterek, “Engelli ebeveyni olan ailelerimizdeki tükenmişlik, stres, endişe ve depresyon durumlarının önüne geçmek için ilçemizdeki her bir engelli vatandaşımızı sosyal yaşama daha fazla dâhil ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettikleri hizmeti veriyor olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

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“UMUTSUZLUĞA MEYDAN VERMEYECEĞİZ”

Başkan Turgut Altınok da toplumun her kesimine hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek, “Biz bu makamda olduğumuz sürece engelli bireylerimize yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kültürel, sanatsal, sportif alanlarla ilgili de bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Umutsuzluğa meydan vermeden sunduğumuz psikolojik destekle engelli ebeveyni bulunan ailelere yönelik de bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. “Engelsiz Ebeveyn Okulunda” engelli kardeşlerimize hakları konusunda bilgilendirme yapılırken, yaşamda farkındalık, aile içi dayanışma, ebeveyn tutumları, duygu farkındalığı ve duygu yönetimi konularında da bilgiler veriliyor” dedi.

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