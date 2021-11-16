Keçiören’in Güçlükaya Mahallesi’nde 4+1 daire Ankara 27. İcra Dairesi’nce satılıyor. Keçiören Güçlükaya’da icradan satılık dairenin muhammen bedeli 360 bin TL olarak ilan edildi.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Güçlükaya Mahallesi’nde 4+1 daire Ankara 27. İcra Dairesi’nce satılıyor.

Keçiören Güçlükaya ’da icradan satılık daire nin muhammen bedeli 360 bin TL olarak ilan edildi.

Açık artırma ile satılacak olan dairenin olduğu binada otopark ve asansör de bulunuyor.

1. Satış Günü : 28/12/2021

2. Satış Günü : 27/01/2022

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu

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