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Keçiören Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin yeni konukları 

Keçiören’de bulunan Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisindeki doğal yaşam alanlarının genişletilmesi sonrası wallabylar ve maymunlar da geldi.
Keçiören Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin yeni konukları 

Özellikle çocukların daha mutlu olması ve doğal yaşamı tanıması noktasında 2 midillinin vadide yerini almasının ardından şimdi de 2 dişi 1 erkek 3 vervet cinsi maymun ve 3 aylık yavru 2 wallaby vadinin yeni konukları arasına girdi.

EĞLENCELİ HAREKETLERİ İLE İLGİ ODAĞI OLDULAR

Hafta sonları ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirdiği Ihlamur Vadisi yeni konuklarının yerini almasıyla daha renklenirken, özellikle maymunların yaşam alanındaki hareketliliği fotoğraf meraklıları tarafından da ilgi gördü. Maymun ve wallabyler eğlenceli hareketleri ile meraklı gözlerin hedefi olurken, çocuklar ise vadinin yeni konuklarını çok sevdiklerini ifade ettiler.

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“HERKESİ VADİNİN YENİ KONUKLARINI GÖRMEYE BEKLİYORUZ”

Keçiören’in yaşayan bir şehre dönüşmesi, doğal alanları ile ilgi görmesi için çalışmalarına son hızla devam edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu şehri çok seviyoruz, bu şehirde yaşayan herkesin de bu şehri sevmesi, benimsemesi, hoşça vakit geçirmesini istiyor, vatandaşlarımızın nefes alacağı alanların çoğalması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğal yaşamı görerek, canlıları severek, onlara dokunarak büyüyen çocukların doğayı koruma noktasında sorumlulukla hareket edeceğine inanıyoruz. Vadimizin renklenip, canlanması ve özellikle çocuklar tarafından ilgi görmesi bizleri mutlu ediyoruz, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


 

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