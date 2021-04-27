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Keçiören Gümüşdere’de bahar temizliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gümüşdere’nin Kerçiören kolunda başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Keçiören Gümüşdere’de bahar temizliği

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Altınok’un talimatıyla Gümüşdere’deki atık ve birikintileri ortadan kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Atatürk Botanik Bahçesi ile birleşen Gümüşdere’nin etrafındaki spor, yürüyüş ve bisiklet yolları vatandaşa daha temiz bir ortamda spor yapma imkânı sunacak. 

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“NİTELİKLİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeyi yaşam tercihinde ilk sıralara taşımak için park, bahçe ve spor alanlarının sayısını her geçen gün artırdıklarını ve nitelikli yatırımlar yaptıklarını söyleyerek şunları kaydetti:
“Gecekondu kenti olan bir Keçiören’i, modern bir Keçiören haline getirdik. İlçemizde ekonomik canlılığı artırmak için tarihi, kültürel ve insanlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri eserler inşa ettik. Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören’i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk. İlçemiz için hem sosyal alanlar hem de katma değer ortaya koyan eserler yapmaya devam edeceğiz.”

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