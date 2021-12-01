Keçiören Hastanesi tıbbi gaz satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara'da bulunan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihale ile tıbbi gaz ve sentetik kuru hava satın alacak.
Hastane yönetimi 22.12.2021 tarihinde ihaleye çıkıyor.
İhale ilanında malın teslim tarihi olarak “Malın/İşin teslim süresi 12 aydır. Sözleşme imzalandıktan sonra hastane ihtiyacına binaen belli aralıklarda yazılı / fax / e -mail / telefon / sözlü siparişlerle sözleşme süresinin sonuna kadar peyderpey teslimat yapılacaktır.” denildi.
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