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Keçiören Ihlamur Vadisi’ne yeni hayvanlar geldi

Keçiören Belediyesi doğal yaşam alanını genişletmeye ve yeni canlılarla özellikle çocukları tanıştırmaya devam ediyor. Ihlamur Vadisi’ne emu kuşları ve ceylanlar geldi.
Keçiören Ihlamur Vadisi’ne yeni hayvanlar geldi

Hafta sonları ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirdiği Ihlamur Vadisi yeni konuklarının yerini almasıyla daha da renklenirken, maymun, wallabylerden sonra şimdi de 1 yaşında 1 erkek 1 dişi 2 emu kuşu ve 3 erkek 2 dişi 5 ceylanın gelmesiyle iyice hareketlendi. Eğlenceli hareketleri ile ilgi odağı olan evcil hayvanlar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de yeni gözdesi oldu.
Özellikle çocukların doğayı görerek, tanıyarak büyümesi için evcil hayvanlar bölümünü genişlettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, midilli, wallaby, maymun, ceylan ve emu kuşlarının gelmesiyle hareketlenen vadiye dair şunları söyledi:

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“Çocuklarımızın doğayı tanıyarak, canlıları doğal ortamlarında görerek büyümeleri noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza hem hayvan sevgisini aşılıyor hem de Ihlamur Vadimizi daha zenginleştirip güzelleştiriyoruz. Zaten orada Ankara keçisi, tavuskuşu, sülün, lama, geyiklerimiz vardı şimdi yeni konukların gelmesiyle Vadi iyice canlandı, çocuklarımız bu durumdan son derece memnun, herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

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