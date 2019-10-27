Kamu kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberliği güçlendirme amacıyla düzenlenen Keçiören Kamu Kurumları arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Keçiören Belediyesi oldu.

Taha Akgül Spor Tesisleri’nde düzenlenen Keçiören Belediyesi – Sosyal Güvenlik Kurumu arasında oynanan final maçını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan birlikte izlediler. 15 takımın katıldığı ve 2 hafta süren turnuvada final maçından 3-0 galip ayrılan Keçiören Belediyesi Futbol Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Futbol Turnuvasında ikinci Sosyal Güvenlik Kurumu Futbol Takımı olurken, üçüncü de İlçe Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı oldu. Keçiören Belediyesi Futbol Takımı başarısını kutlarken, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe de asker selamı yolladılar.



Soluk soluğa geçen final maçı sonrası sporculara kupalarını ve madalyalarını takdim eden Başkan Altınok, “Kamu kurumları arası tatlı bir rekabet yaşandı, katılan tüm takımları kutluyorum. Centilmence bir mücadele sergilerken, sporun dostluk, kardeşlik olduğunu da gösterdiler. Keçiören’deki birlik, dostluk ve kardeşlik ortamını futbola da yansıttılar, kazanan dostluk oldu” ifadelerini kullandı.