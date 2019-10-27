  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7618
  • Euro 6,3840
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Keçiören Kamu Kurumları arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Keçiören Belediyesi oldu

Kamu kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberliği güçlendirme amacıyla düzenlenen Keçiören Kamu Kurumları arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Keçiören Belediyesi oldu.
Keçiören Kamu Kurumları arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Keçiören Belediyesi oldu

Taha Akgül Spor Tesisleri’nde düzenlenen Keçiören Belediyesi – Sosyal Güvenlik Kurumu arasında oynanan final maçını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan birlikte izlediler. 15 takımın katıldığı ve 2 hafta süren turnuvada final maçından 3-0 galip ayrılan Keçiören Belediyesi Futbol Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Futbol Turnuvasında ikinci Sosyal Güvenlik Kurumu Futbol Takımı olurken, üçüncü de İlçe Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı oldu. Keçiören Belediyesi Futbol Takımı başarısını kutlarken, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe de asker selamı yolladılar.

dsa_4770.jpg
Soluk soluğa geçen final maçı sonrası sporculara kupalarını ve madalyalarını takdim eden Başkan Altınok, “Kamu kurumları arası tatlı bir rekabet yaşandı, katılan tüm takımları kutluyorum. Centilmence bir mücadele sergilerken, sporun dostluk, kardeşlik olduğunu da gösterdiler. Keçiören’deki birlik, dostluk ve kardeşlik ortamını futbola da yansıttılar, kazanan dostluk oldu” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya’da üç noktada yer alan köprüler yeşil tel örgü çevrildi28 Ekim 2019 Pazartesi 00:27
  • Altınpark'ta çocuklara oyun grupları oluşturuldu28 Ekim 2019 Pazartesi 00:23
  • Keçiören'ke Kırşehir Kaman kardeş belediye oldu26 Ekim 2019 Cumartesi 00:54
  • Kahramankazan Belediyesi öz kaynaklarıyla asfalt serimi gerçekleştirdi26 Ekim 2019 Cumartesi 00:53
  • Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin anısına hatıra ormanı kuruyor26 Ekim 2019 Cumartesi 00:50
  • Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi tam not aldı26 Ekim 2019 Cumartesi 00:47
  • Büyükşehir su taşkınlarına neden olan derelerde ıslah çalışması yürütüyor26 Ekim 2019 Cumartesi 00:45
  • Beypazarı Belediyesi ilçedeki çocukara Beypazarı'nı gezdirecek26 Ekim 2019 Cumartesi 00:44
  • Altındağ Belediyesi ilçeye 20 yeni park kazandırıyor26 Ekim 2019 Cumartesi 00:42
  • Kahramankazan'a 'Kahraman' sıfatının verilmesine özel pullar25 Ekim 2019 Cuma 00:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti