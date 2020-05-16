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Keçiören Kariyer Ofisi iş arayanın da işverenin de yüzünü güldürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi sayesinde 250 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağlandığını belirtti. 
Keçiören Kariyer Ofisi iş arayanın da işverenin de yüzünü güldürüyor

Keçiören Belediyesinden bildirilen son verilere göre 6 ayda 250 vatandaş yeni işleriyle buluşturulurken, işverenlerle sürekli iletişim halinde olan Kariyer Ofisi de uygun pozisyonlara uygun elemanı yönlendirme konusunda yoğun mesai harcıyor. 
İş arayanlar için kariyer planlaması ve özgeçmiş oluşturma ile birlikte İŞKUR ve Ankara Sanayi Odası (ASO) başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların mesleki kursları hakkında yardımcı olan Kariyer Ofisi, işverene de personel sağlama hizmetini aralıksız sürdürüyor.  

“İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE KÖPRÜ GÖREVİNDEYİZ”

Başkan Turgut Altınok, Kariyer Ofisinin iş arayana sağladığı kolaylığın yanı sıra işverenin de ücretsiz olarak iş ilanı verebilmesine imkân tanıdığını söyleyerek, işsizlikle mücadelede köprü görevi görmeye devam ettiklerini belirtti. Altınok, “Koronavirüs salgını ortaya çıkmasaydı daha fazla vatandaşa yeni iş imkânı sunabilirdik. Salgınla mücadele kapsamında kepenk kapatan işyerlerimiz inşallah kısa sürede tekrar mesaiye başlayacak ve bizler de işverenle iş arayanı buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. 

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İŞVEREN KADİR YILMAZ: İSTEDİĞİMİZ POZİSYONA PERSONEL BULDUK 

Keçiören Kariyer Ofisine üye işverenlerden Metehan İskele Kalıp Sistemleri Satın Alma Müdürü Kadir Yılmaz da Kariyer Ofisi sayesinde iki inşaat mühendisi bir de ön muhasebe personelini işe başlattıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemlerde personel ihtiyacının oluşması halinde yeniden Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisine başvuracaklarını söyleyen Yılmaz, “Keçiören Kariyer Ofisi istediğimiz personeli zaman kaybetmeden bulmamıza imkân tanıdı. Bir de ihtiyaç duyduğumuz pozisyon için tam da aradığımız elemanı isabetli bir şekilde bizlerle tanıştırdı. Şuanda 3 arkadaşımızla çalışmaya başladık, kendilerinden gayet memnunuz” ifadelerini kullandı. 

İŞVEREN MESUT KARADENİZ: PERSONEL BULMA KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMADIK

Kariyer Ofisine üye işverenlerden Netiz Gross Genel Müdürü Mesut Karadeniz ise Belediye Başkanı Turgut Altınok’a istihdama dönük çalımlarından dolayı teşekkür ederek, “Kariyer Ofisi sayesinde yeni açtığımız mağazamıza personel bulma konusunda sıkıntı yaşamadık. Bu hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
 

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