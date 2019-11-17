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keçiören Kent Konseyi çalışmalara başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştiren Keçiören Kent Konseyi, komisyonlarını kurarak çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.
keçiören Kent Konseyi çalışmalara başladı

İlk toplantıda oy birliği ile Kent Konseyi Başkanı seçilen Dede Hayrettin Hasgül başkanlığında gerçekleşen toplantıda İlçenin ihtiyaç planlaması, öncelikler ve projelere dair istişarelerde bulunuldu.
Hasgül’ün çok güzel projelerin Keçiören’de yaygınlaştırılmasına vesile olacaklarını ifade ettiği toplantıda yürütme kurulu üyelerinin tanıtımı yapılırken, Başkanvekilliğine Mümtaz Yıldırım, Genel Sekreterliğe Sinan Aydın yürütme kurulu üyelerinin oy birliğiyle seçildi.

KOMİSYONLAR HAZIR

Toplantıda ayrıca bağımlılık, çevre ve sağlık, eğitim kültür ve sanat, engelli danışma, gençlik ve spor, halkla ilişkiler ve iletişim, hemşeri dernekleri, imar ve şehircilik, insan hakları, mahalle çalışma grupları, proje hizmetleri, sivil toplum kuruluşları, sokak hayvanları, sosyal yardımlaşma, tarım ve hayvancılık, trafik komisyonları kurularak, komisyonların görev dağılımı gerçekleştirildi. Ayrıca gençlik ve kadın meclislerinin bir an evvel kurulması için gerekli çalışma ve hazırlıkların yapılması da kararlaştırıldı.
Kent Konseyinin vatandaşı yönetime dahil etmek, fikirlerinden istifade etmek ve problemlerini daha hızlı çözmek, daha yaşanabilir, daha güzel bir kenti hep birlikte inşa etmek için kurulduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu sayede problemlerin minimuma inip, şehrin topyekun kalkınacağını söyledi.


 

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