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Keçiören kurban satış ve kesim alanları hazır

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gereken tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler" dedi.
Keçiören kurban satış ve kesim alanları hazır

Keçiören Belediyesi tarafından toplam 600 çadır kapasiteli kurban satış alanında her türlü önlem alındı. Giriş – çıkış kapılarının kontrol altında tutulduğu alanda, kurbanlıkların pasaport kontrolü yapılıyor. 

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Kurbanlık satış alanında ayrıca ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde, market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor.

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KURBAN SATIŞ ALANINA ÖZEL SERVİS HİZMETİ DE VAR

Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurulan alanda veteriner hekimler ile sağlık ekibinin yanı sıra birer adet ambulans da hizmet veriyor. Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için de alanda kurban yakalama ekibi hazır bulunduruluyor. 
Vatandaşların kurban satış yerini gezerek, kurbanlığını alması için her gün Ufuktepe son durak ve Bağlum Satış Yeri arası servis hizmeti de sunuluyor.

“GÖNÜL RAHATLIĞI İÇİNDE KURBANLIKLARINI ALABİLİRLER”

Kurban satış alanlarının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiörenlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Gönül rahatlığı içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilirler" dedi. 
Kurbanlıkların sağlık kontrollerinin yapıldığını kaydeden Başkan Altınok kurbanlarını belediyenin mezbahanesinde kestirmek isteyenler için fiş satışlarının başladığı bilgisini de paylaştı.
Vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Altınok, Kurban Bayramı boyunca 128 zabıtanın görevlendirildiğini sözlerine ekledi. 
 

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