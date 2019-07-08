  • BIST 98.695
  • Altın 257,216
  • Dolar 5,7235
  • Euro 6,4202
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

Keçiören Kurban satış yerleri için başvurular başladı

Keçiören Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güven ve huzur içinde kurban alışverişini yapacağı kurban satış yerleri için müracaatları almaya başladı.
Keçiören Kurban satış yerleri için başvurular başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Müracaatlar Ovacık seyyar ekipler zabıta merkezinde alınmaya devam ederken, kuralar ise 18 Temmuz’da Belediyenin kurduğu komisyon tarafından Ovacık Mahallesinde bulunan Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi’nde çekilecek. Kura sonucu işlemleri yapılan kurban sahipleri çadırlarını 21 Temmuz’da kurmaya başlayacaklar. Kurban alanına büyükbaş hayvan kabulü 6 Ağustos Saat 20.00’ye kadar, küçükbaş hayvan kabulü ise 9 Ağustos gece 24.00’e kadar yapılabilecek. Kurban satış alanına getirilen dişi hayvanlar için ‘damızlık olamaz’ raporunun aslı istenecek. 

YAKLAŞIK 700 ÇADIR KURULMASI BEKLENİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiörenlilerin Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilecekler. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, Bağlum’a kuracağımız ve yaklaşık 700 çadırın olacağı alanımızdan kurbanlık alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler” dedi.
Satış yerleri için vatandaşlar, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet fotoğraf, satışa sunulacak kurbanlıklara ait kulak küpe numaraları ile yaşlarını gösterir belge ile müracaatlarını yapılabilecekler. Başvurular esnasında kurbanla ilgili tüm belgelerin asılları istenirken, fotokopi kabul edilmeyecek. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Kurban satış yerleri için başvurular başladı09 Temmuz 2019 Salı 00:28
  • Minik satranç ustaları Kahramankazan'da buluştular09 Temmuz 2019 Salı 00:27
  • Çamlıdere'de Aluçdağı Yağlı Güreşleri festivali başlıyor09 Temmuz 2019 Salı 00:25
  • Musluklardan akan su “Kaynak suyu kalitesinde”09 Temmuz 2019 Salı 00:23
  • Ankara Kalesi’nde Mehter Konserleri09 Temmuz 2019 Salı 00:21
  • Altındağ'da yaz akşamları şenlendi09 Temmuz 2019 Salı 00:19
  • 8 Temmuz 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:28
  • Asım Balcı hacı adaylarından "Ülkemiz için dualar edin" diyerek dua istedi06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:59
  • Mansur Yavaş'tan "Fotoğraflarımı asmayın" talimatı06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:59
  • Büyükşehir'den yaz şenlikleri06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti