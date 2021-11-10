Keçiören Kuşcağız’da mahkemeden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşcağız Mahallesi’nde 2+1 daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce satılıyor.
Keçiören Kuşcağız’da mahkemeden satılık dairenin muhammen bedeli 205 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 11/01/2022
2. Satış Günü : 07/02/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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