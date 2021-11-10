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Keçiören Kuşcağız’da mahkemeden satılık daire

Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşcağız Mahallesi’nde 2+1 daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce satılıyor. Keçiören Kuşcağız’da mahkemeden satılık dairenin muhammen bedeli 205 bin TL olarak ilan edildi.
Keçiören Kuşcağız’da mahkemeden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Kuşcağız Mahallesi’nde 2+1 daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce satılıyor. 

Keçiören Kuşcağız’da mahkemeden satılık dairenin muhammen bedeli 205 bin TL olarak ilan edildi. 

1. Satış Günü : 11/01/2022 

2. Satış Günü : 07/02/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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