  • BIST 115.053
  • Altın 385,136
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,6731
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
SON DAKİKAÖSYM Başkanı Aygün: YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak
»

Keçiören pazarlarına klima sistemi

Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla semt pazarlarında yapımına başlanan klima sistemi montaj çalışmalarına; Keçiörenlilerin daha ferah, konforlu ve modern koşullarda alışveriş yapmaları için hız kazandırıldı.
Keçiören pazarlarına klima sistemi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki semt pazarlarına kurulan klima sistemiyle vatandaşlara yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı sunacaklarını belirtti. Semt pazarlarındaki bu hizmetin Türkiye’de bir ilk olduğunu da belirten Altınok, “İlk belediye başkanı seçildiğimiz 1994 yılından günümüze kadar ortaya koyduğumuz en önemli belediyecilik hizmetlerinden biri de semt pazarlarımızda hayata geçirdiğimiz huzur, güven, düzen ve konfordur” dedi.

“TİCARETİMİZLE GÖNÜLLER ALIP, GÖNÜLLER YAPMALIYIZ”

Keçiören’de ahlaklı, temiz ve dürüst ticareti teşvik etmek için semt pazarlarında ve diğer ticarethanelerde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıno, Hz. Ömer’in, ‘Fırat kenarında bir kurt bir koyun yerse korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer`den sorulur’ sözlerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

_mg_4007.jpg

“Belediye başkanlarının görevi vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Aldatan bizden değildir’ buyurmuştur. Ticaretimizi; saygıyla, sevgiyle, insanca, kırmadan, gönüller alıp, gönüller yaparak ifa etmeliyiz. Hakkı, hukuku koruma işi lafta kalmamalı, gereği yapılmalı. Biz hakkı koruduk, pazarlar inşa ettik, Türkiye’de birçok belediye pazarlarımızı örnek aldı. Güler yüz sâdaka-i cariyedir. Pazarcılarımız işlerini saygıyla ve güler yüzle yaparlarsa bedavadan sevap kazanırlar. Temiz mal satılırsa helal olsun denir, kötü mal satılırsa haram olsun. Haram olsun denirse de esnafımızın kazancından bereket kalkar.” 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cansuyu Derneği 2020 Kurban Bedellerini Açıkladı20 Haziran 2020 Cumartesi 14:04
  • 190 kişilik ekiple hummalı çalışma20 Haziran 2020 Cumartesi 12:50
  • AŞTİ’ye “otopark elektronik plaka tanıma sistemi” kuruldu20 Haziran 2020 Cumartesi 05:39
  • Başkan Oğuz’dan Bakan Gül’e ziyaret20 Haziran 2020 Cumartesi 04:37
  • Etimesgut'ta ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor20 Haziran 2020 Cumartesi 04:31
  • Yenimahalle personellerinden örnek üretim20 Haziran 2020 Cumartesi 03:29
  • Keçiören Belediyesi LGS öncesinde 81 okulu dezenfekte etti20 Haziran 2020 Cumartesi 02:22
  • Dünyanın en güzel yavruları Başkent’te dünyaya gözlerini açtı19 Haziran 2020 Cuma 05:34
  • Yenimahalle’de okullar LGS’ye hazırlandı19 Haziran 2020 Cuma 05:05
  • Başkan Ertuğrul Çetin’den sosyal mesafeli nikah merasimi19 Haziran 2020 Cuma 04:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti