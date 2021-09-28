Keçiören Spor Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Keçiören Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi ile Ankara Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği işbirliğinde Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı’na katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Akademisyenlerimizin öncülüğünde, Keçiören Belediyesi spor hocalarımız ve Türkiye'nin her yerinden gelen beden eğitimi öğretmenlerimiz ile Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı nesillerin temeli spor yapmaktır. Beden eğitimi öğretmenlerimize her zaman ihtiyaç vardır. Sporu teşvik etmeliyiz, bunu başarabilirsek SGK giderlerini ve hastaneye giden hasta sayısını azaltırız. Sağlıklı bir toplumu bu şekilde inşa ederiz. Keçiören Belediyesi olarak spora dair öncü çalışmalara devam ediyoruz. Rekor yatırımla spor tesisleri, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ediyoruz.” dedi.

KEÇİÖREN’İ SPOR KENTİ YAPIYORUZ

Başkan Turgut Altınok Keçiören’i spor kenti haline getirmek ve sağlıklı bir toplumun temelini oluşturmak için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini de belirterek şunları aktardı:

“Sağlıklı bir nesil için spor önemli. Spor yapan gençlerden kötü alışkanlık sahibi olan neredeyse yok. Spor yapanlardan hastaneye gidenlerin sayısı da çok düşük. Günde 5 kilometre yürürseniz hastaneye az gidersiniz. En iyi profesör spordur. Aktarlardan alacağınız ürünlerden daha değerli olan da spordur. Hareketsiz kalmak sağlıksızlığın başlangıcıdır. Alkol ve uyuşturucu belasından sporla uzak durabilirsiniz. Keçiören’de spor tesislerimizin sayısını çoğaltıyoruz. Şehrimizin birçok yerine halı saha, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve bisiklet yolları yapıyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Etlik’te bulunan yüzme havuzumuzun Türkiye’de eşi benzeri yok. Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standarda sahip. Tesislerimizi para kazanmak için ya da turşusunu kurmak için yapmadık. Vatandaşlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz istifade etsinler diye yaptık. Güreş Federasyonumuza bir yer verdik. Federasyonun eğitim merkezi Keçiören’de olacak.”

İki oturumda gerçekleşen Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı’nda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent İnce, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gülfem Sezen Balçıkanlı, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hünük, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Algün Doğu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Demirer konuşmacı olarak yer alırken, plaketleri ise Başkan Altınok takdim etti. Çalıştaya spor yöneticileri, sektör temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, spor kulüpleri yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.



