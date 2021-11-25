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Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konut

Keçiören’in Ufuktepe mahallesinde 3+1 daire AnkaraGayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılıyor. Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konutun muhammen bedeli 260 bin TL olarak ilan edildi.
Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Keçiören’in Ufuktepe mahallesinde 3+1 daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılıyor. 

Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konutun muhammen bedeli 260 bin TL olarak ilan edildi. 

1. Satış Günü : 18/01/2022 

2. Satış Günü : 15/02/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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