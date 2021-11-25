Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konut

Keçiören’in Ufuktepe mahallesinde 3+1 daire AnkaraGayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılıyor. Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konutun muhammen bedeli 260 bin TL olarak ilan edildi.