Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Keçiören’in Ufuktepe mahallesinde 3+1 daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılıyor.
Keçiören Ufuktepe’de mahkemeden satılık konutun muhammen bedeli 260 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 18/01/2022
2. Satış Günü : 15/02/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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