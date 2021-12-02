Keçiören Uyanış’ta icradan satılık 4+1 dubleks daire

Keçiören’in Uyanış mahallesinde 4+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin açık artırma ile satacağı daire güvenlikli bir sitede yer alıyor ve otoparka da sahip.