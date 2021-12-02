Keçiören Uyanış’ta icradan satılık 4+1 dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Uyanış mahallesinde 4+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin açık artırma ile satacağı daire güvenlikli bir sitede yer alıyor ve otoparka da sahip.
1. Satış Günü : 19/01/2022
2. Satış Günü : 16/02/2022
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
Keçiören Uyanış’ta icradan satılık 4+1 dairenin detayları için TIKLAYIN.
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