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Keçiören Yaşam Parkı güzelleşiyor

Keçiören Belediyesi, özellikle çocukların gözde mekânı olan Doğal Yaşam Parkı’nda yürüttüğü estetik çevre düzenleme çalışmalarını kış boyunca sürdürüyor.
Keçiören Yaşam Parkı güzelleşiyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait Doğal Yaşam Parkı’nda sürdürülen bakım ve peyzaj çalışmalarının kış boyunca da devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı şehrin stresli ortamından bir nebze de olsun uzak tutabilmek için Doğal Yaşam Parkı’mızı hem büyütüyoruz hem de güzelleştiriyoruz” dedi.

BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLARIMIZA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ

Keçiören Belediyesi, özellikle çocukların gözde mekânı olan Doğal Yaşam Parkı’nda yürüttüğü estetik çevre düzenleme çalışmalarını kış boyunca sürdürüyor. Doğal Yaşam Parkı girişine inşa edilen kapı, park içerisine sabitlenen kuş yuvaları ve peyzaj çalışmaları ile daha cazip bir görüntüye kavuşan doğal alan, yeni canlıların da getirilmesiyle Keçiörenlilerin ve Ankaralıların gözdesi haline geldi.

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Başkan Turgut Altınok da gençlerin ve çocukların canlılar âlemini tanımaları gerektiğini, doğal yaşamla iç içe olmaları için Doğal Yaşam Parkı’nı genişlettiklerini, önümüzdeki süreçte hayvan çeşitliliğini daha da artıracaklarını kaydederek, “Çocuklarımızın doğayı tanıyarak, canlıları doğal ortamlarında görerek büyümeleri noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza hem hayvan sevgisini aşılıyor hem de Ihlamur Vadimizi daha zenginleştirip güzelleştiriyoruz” dedi.

DOĞAL YAŞAM PARKI’NA ZİYARETÇİ AKINI

Bu arada Keçiören’in yanı sıra Ankara’nın dört bir yanından Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etmek için ilçeye akın eden hayvanseverler doğal yaşamla iç içe vakit geçirme imkânı buluyor. Doğan Yaşam Parkı’nda; keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve daha birçok hayvan bulunuyor. 

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