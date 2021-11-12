Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Keçiören'in Yayla Mahallesi’nde 88 metre kare daire icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yapacak.
Keçiören Yayla’da mahkemeden satılık dairenin değeri 300 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 13/01/2022
2. Satış Günü : 08/02/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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