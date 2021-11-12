Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık daire

Ankara Keçiören'in Yayla Mahallesi’nde 88 metre kare daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yapacak. Keçiören Yayla’da mahkemeden satılık dairenin değeri 300 bin TL olarak ilan edildi.