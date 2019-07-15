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Keçiören Yayla Mahallesi'ne yeni kapalı pazar

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yayla Mahallesinde yapımı tamamlanan kapalı pazar alanının açılışını gerçekleştirdi.
Keçiören Yayla Mahallesi'ne yeni kapalı pazar

Altınok, “Bizim en önemli hizmetlerimizden biri pazarımızda sağladığımız düzendir. Vatandaşlarımızın hakarete maruz kaldığı zamanlar sona erdi. Hemşehrilerimizin pazarlarda huzurlu alışveriş yapabilmeleri için bağırma ve aldatma dönemini de kapattık” dedi.

TİCARETİMİZİ GÖNÜLLER ALARAK YAPMALIYIZ

Başkan Altınok, Yayla Mahallesi kapalı pazar alanı açılışında Hz. Ömer’in, ‘Fırat kenarında bir kurt bir koyun yerse korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer'den sorulur’ sözlerine atıfta bulunarak, “Belediye başkanlarının görevi vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Aldatan bizden değildir’ buyurmuştur. Ticaretimizi; saygıyla, sevgiyle, insanca, kırmadan, gönüller alıp, gönüller yaparak ifa etmeliyiz. Hakkı, hukuku koruma işi lafta kalmamalı, gereği yapılmalı. Biz hakkı koruduk, pazarlar inşa ettik, Türkiye’de birçok belediye pazarlarımızı örnek aldı. Güler yüz sâdaka-i cariyedir. Pazarcılarımız işlerini saygıyla ve güler yüzle yaparlarsa bedavadan sevap kazanırlar. Temiz mal satılırsa helal olsun denir, kötü mal satılırsa haram olsun. Haram olsun denirse de esnafımızın kazancından bereket kalkar” diye konuştu.

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VATANDAŞIMIZI SOYDURMAYIZ

Başkan Altınok, gece geç saatlere kadar Keçiören’in cadde ve sokaklarında denetim yaptığını, bu kapsamda ilçenin sorunlarının kısa sürede çözüleceğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İnşallah şehrimiz daha güzel ve güvenli olacak. Çocuklarınızla rahatlıkla parklarımızda oturacaksınız. Çocuklarımızı uyuşturucu ve alkolle zehirleyemeyecekler. Kısa sürede her mahallemiz pırıl pırıl olacak. Allah nasip ederse ilçemizi gül suyuyla yıkayacağız. Mahalle konaklarımız düğünler için ücretsiz hizmet verecek. Nikâh salonumuzda ücretsiz hizmete başladık. Fotoğraf ve videoları ücretsiz veriyoruz. Meydanı vatandaşlardan fahiş ücretler talep eden, mafya tavrı sergileyenlere bırakmadık. Âşık Veysel Nikâh Salonumuz belediyenin arsasına inşa edilmiştir. Baktık ki burada vatandaşı soyuyorlar, biz de vatandaşımızı soydurmayız dedik. Sizler de hakkınızı hukukunuzu kuruşuna kadar aramaktan korkmayın. Makamlar saltanat sürme, yeme-içme yerleri değildir. Milletin cebinden ülkeleri ve dünyayı gezme yeri hiç değildir. Bu makam vebal makamıdır. Belediyemizin hesapları kuruşuna kadar yapılıyor. İnşallah bunların hizmete dönüştüğünü göreceksiniz. Eksiğimiz noksanımız varsa bunu sizlerden duymaktan memnuniyet duyarız. Hizmette bir kusurumuz varsa bunu söylerseniz alınmayız, Allah razı olsun deriz. Keçiören’imizi Ankara’mızda yaşanabilir kent olarak birinci sıraya taşıyacağız.”

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