Keçiören yeni sezonu “Keloğlan ile Aliş”'le açtı

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Keloğlan ile Aliş” oyunuyla perdelerini açtı.

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Keloğlan ile Aliş” oyunu her Cumartesi – Pazar Saat 12.30’da 5 -11 yaş arası çocukları bekliyor. Bilgisayar ve internet bağımlılığının tehlikelerine vurgu yapan oyunda çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasına dair mesajlar veriliyor.

Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerini tamamlaması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerle hem öğrenmesi hem de eğlenmesini arzu ediyoruz.

Canlandırılarak öğretilen bilgiler çocuklar için daha kalıcı oluyor ve öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Keçiören ve Ankara'daki tüm çocuklarımızı oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.

Ücretsiz olarak sezon boyunca sahnelenecek oyunun Yönetmenliğini Sedat Aslan senaristliğini ise Serpil Altınok üsteniyor.