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Keçiören Zabıtasından Fahiş Fiyat Denetimi

Keçiören Belediyesi ilçedeki marketlerde aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu.
Keçiören Zabıtasından Fahiş Fiyat Denetimi

Ekipler ticarethanelere gerçekleştirdikleri denetimlerde yetkililere çeşitli uyarılarda bulunurken dikkat çeken herhangi bir olumsuzlukla ise karşılaşmadılar.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyatlı ürün satışının yapılıp yapılmadığına ilişkin Türkiye genelinde başlatılan teftiş çalışmalarına destek olmak için başta marketler olmak üzere ilçedeki çeşitli işletmelerde denetimlerde bulundu.

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Keçiören’de fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermediklerini, fiyat ve kalite denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetliyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerine uyarılarda bulunduk. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli olan yasal işlemleri uygulayacağız. Vatandaşımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Zabıta ekiplerimiz de hız kesmeden sürdürdüğü denetimlerle fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize, ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunabilir” dedi.

Vatandaşın alım gücünü düşürebilecek ve haksız kazanca yol açabilecek herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmemesi için Keçiören zabıta ekiplerinin denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. 

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