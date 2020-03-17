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Keçiören'de 110 park revize edildi

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkları süsleme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken 110 parkın revize işlemlerini de tamamladı.
Keçiören'de 110 park revize edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in parkları artık daha bakımlı ve daha huzurlu. İlçemizde 400’den fazla parkımız var. Yeni park yapım ve ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören, Türkiye’nin en yeşil kenti olacak” dedi. 

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“YEŞİL KEÇİÖREN, YEŞİL ANKARA, YEŞİL TÜRKİYE”

Keçiören’in daha yaşanabilir hale gelmesi için kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını, yapımı devam eden parklarla da ilçenin daha estetik siluete kavuşacağını ifade eden Başkan Altınok, “Ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı, ağaçlandırma çalışmalarımız cadde ve sokaklarımızda devam ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Keçiören, 10 yıl sonra Türkiye`nin en yeşil kenti, kişi başına düşen yeşil alan miktarı en fazla olan ilçesi olarak anılacak. ‘Yeşil bir Keçiören, yeşil bir Ankara, yeşil bir Türkiye’ anlayışımızla kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesine katkı sunacağız” diye konuştu. 

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