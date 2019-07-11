Keçiören'de 15 Temmuz anısına Yüzme Şampiyonası 

Keçiören’de, 15 Temmuz şehitlerini anmak için yüzme şampiyonası düzenlendi.



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Küçükler Yüzme Şampiyonası’nın açılış töreninde sporculara ve şampiyonayı izlemeye gelen sporseverlere hitaben yaptığı konuşmada, “15 Temmuz ülkemizin ve devletimizin gerek içeriden gerekse dışarıdan karşı karşıya kaldığı bir ihanet saldırısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini birilerine teslim etmek isteyenlerin oyunudur. Ancak milletimizin ferasetiyle bu kalkışma tarihte olduğu gibi 15 Temmuz’da da bertaraf edilmiştir” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI HER ALANDA EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMELİYİZ

Başkan Altınok, Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Küçükler Yüzme Şampiyonası’nın açılış törenine katıldı. Açılış töreninde, şampiyonada mücadele edecek olan minik sporculara ve vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği çocuklarımız ve gençlerimizdir. Çocuklarını ve gençlerini her alanda en iyi şekilde yetiştiremeyen devletlerin kalkınması, büyümesi, güçlü ve müreffeh bir devlet olması mümkün değildir” diye konuştu.

VATANIMIZI DOLARLA, AVROYLA SATIN ALMADIK

Altınok, Türk milleti adına tarihte yaşanan önemli dönüm noktalarına vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu millet Çanakkale’de, Sakarya’da ve Domaniç’te nasıl ki küllerinden doğduysa, 15 Temmuz hain kalkışmasında da birlik ve beraberliğini koruyarak devletine sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bu ülkeyi kuran, bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarına minnet ve şükran borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan, bu topraklarda yaşamamıza vesile olan şehit, gazi kısacası tüm kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle anıyorum. Azerbaycanlı şairimizin sözünü her zaman hatırlatıyorum, ‘Ölmeye vatan yahşi, olmaya vatan yahşi’ Yani olmak için, yaşamak için vatan güzel; ölmek için de vatan lazım, vatan güzel. Vatanı olmayanın mezarı dahi olmaz. Biz bu vatanımızı sokakta bulmadık ve dolarla, avroyla, altınla, borsayla da satın almadık. Vatan şairimizin ifade ettiği gibi, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. Yani biz bu vatanı, aslanlarımızın ve şehitlerimizin kanıyla sulayarak aldık.”

HER BİRİNİZ BİRER TÜRK BAYRAĞISINIZ

Konuşmasının sonunda çocuklara çeşitli hatırlatmalarda da bulunan Altınok, “Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Sporu sağlıklı ve konforlu yaşam için teşvik etmek oldukça önemli. Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Gençler, belediyemizin bütün spor tesisleri size aittir. Bu tesislerimiz hizmetinizde ve emrinizdedir” şeklinde konuştu.

ERKAN YALÇIN: TÜRKİYE’NİN AYAK SESLERİ DUYULMAYA BAŞLADI

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ise açılış konuşmasında, “15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Günü anısına ahrete intikal etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sporcu kardeşlerimize de başlarılar diliyorum. Türkiye’nin olimpiyatlarda ayak sesleri duyulmaya başladı. Dünya da bunun farkında, bizler de farındayız” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan şampiyonada mücadele edecek olan 24 kulüpten bir sporcuya temsili olarak Teşvik ve Katılım Madalyası takdim etti. Şampiyonaya 267 erkek, 171 bayan olmak üzere toplamda 438 sporcu katıldı.