Keçiören’de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Şehitleri Anma Programı 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, 2. Başkanı Gazi Kaan Şimşek, şehit aileleri, gaziler, Meclis Üyeleri, muhtarlar katılırken vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Türk bayraklarıyla alanı gelincik tarlasına çeviren vatandaşlar FETÖ’cü hainleri lanetlerken “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” mesajını en yüksek perdeden dile getirdiler.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardandan Aşağı Eğlence Merkez Camii İmamı Bilal Şad’ın şehitler için okuduğu Kur’an Tilaveti ve Müftü Vekili Mehmet Çınar’ın duası ile başladı.

DESTİCİ: 15 TEMMUZ İSLAM COĞRAFYASININ KALBİNE YAPILDI

BBP Genel Başkanı Destici, terör şehitlerini ve Hakkari’deki üç şehidi de anarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“1960, 1971, 1980 darbeleri, 28 Şubat post modern darbesi ve 27 Mayıs e-muhtıra gibi 15 Temmuz da dış destekliydi. Ama 15 Temmuz’u ayıran en önemli fark sadece yönetim değişikliğinin hedeflenmemesiydi. O saldırı Türk milletine, İslam coğrafyasının kalbine yapıldı. İşgal, kaos ve iç savaş amaçlıydı. O gece vatansever milletimiz, vatanına bağlı asker ve polisimiz, siyasi partiler, Gazi Meclis, ve elbette ki Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle zaferle sonuçlandırıldı. 15 Temmuz bizim tarihimizde bir milattır, alınacak dersler ve ibretler vardır.”

“BU MİLLET NAMLUSUNU KENDİNE DOĞRULTANA GEREĞİNİ YAPAR”

Destici, Keçiören’in 15 Temmuz mücadelesine ayrı bir parantez açarak “O gece Keçiörenli 27 şehidimize ve 236 gazimize şükran borçluyuz. Bu millet ordusuna, askerine ve devletine bağlı bir millet, bu millet namlusunu kendine doğrultana gereğini yapar. Kararlı bir şekilde beraber ve bir oldukça aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yok” dedi.

ALTINOK: MİLLETİMİZİN SERHAT GİBİ İMANI BU SALDIRIYI DURDURDU

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk tarihinin dönüm noktaları olduğunu ve Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ile İslamlaşma ve Türkleşmenin başladığını belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Osmanlı İmparatorluğu iç ve dış hainlerle yıkılırken, o dönem genç bir subay olan Atatürk ve silah arkadaşları esir yaşayamayız diyerek mandayı reddettiler. 19 Mayıs 1919’ta Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattılar. Kurtuluş Savaşı’nda 254 bin şehit verdik. 15 Temmuz’da da yine iç ve dış bağlantısı olan bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Hainler milleti ve devleti korumak için alınan silahları bu aziz millete doğrultular, milletimizin serhat gibi imanı bu saldırıyı durdurdu, yiğitler bir defa korkaklar ise her gün ölür. O gece ‘Ben kefenimi giydim’ diyen Cumhurbaşkanımız milleti meydanlara davet ederek hainlerin oyununu bozdu.”

“15 TEMMUZ’DA YENİ BİR DESTAN YAZILDI”

En yüksek mertebenin şehitlik olduğuna ve Hz. Muhammed’in (S.A.V) dahi şehit olmak istediğini vurgu yapan Altınok, “Bu vatanda yaşıyorsak bunu şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz, şair diyor ki; ‘Olmaya vatan yahşi, ölmeye vatan yahşi, yani, yaşamak için vatan lazım, vatan güzel, ölmek için vatan lazım. Vatan güzel, vatanı olmayanın mezarı olmaz. Bu aziz millet 15 Temmuz’da yeni bir destan daha yazdı, vatanımız var olsun, ezanımız var olsun, bayrağımız var olsun” dedi.

KAYMAKAM BULUT: KEÇİÖREN BAYRAĞA UZANAN ELİ KIRDI

Sık sık “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganlarının atıldığı programda Kaymakam Uğur Bulut da Keçiören’in en fazla şehit veren ilçe olduğunun altını çizerek, “Keçiören vatana, millete, bayrağa uzanan eli kırdı” ifadesini kullandı.

AYLAR: BU VATANI TESLİM ETMEYİZ

‘Bu vatan için bedel ödemeyi onur, yaralarımızı nişan saydık’ diyerek konuşmasına başlayan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar da, “Büyük Türk milletine hizmet etmek bizim için şereftir, bu vatanı hiçbir hain ve alçağa teslim etmeyiz” dedi.

ŞİMŞEK: O GECE MİLLET DARBEYE DARBE YAPTI

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 2. Başkanı ve Gazi Kaan Şimşek de, “O gece dünyada bir ilk yaşandı, millet darbecilere darbe yaptı, büyük Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyorum, bu topraklarda yaşadığımız sürece bedel ödemeye hazırız” diye konuştu.

O GECEYİ ANLATAN SİNEVİZYON GÖSTERİSİ ALANDAKİLERİ DUYGULANDIRDI

Hat, tezhip ve minyatür sanatıyla 15 Temmuz’un anlatıldığı 24 sanat eserini ve 15 Temmuz gecesine dair fotoğraf sergisini gezen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gaziler ve şehit aileleriyle yakından ilgilendi. 15 Temmuz gecesi yaşananları tanıkların ağzından anlatan sinevizyon gösterisinin ardından mehteran dinletisi de kahramanlık ezgileri ile alanı dolduranlara duygulu anlar yaşattı.

ALTINOK’A YOĞUN İLGİ

Gündüz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki şehitler anıtındaki törene ve 15 Temmuz’da hainlerin hedefinde olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binasının açılış törenine katılan Başkan Turgut Altınok, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Altınok, Türk bayraklarıyla etrafını saran vatandaşlarla kısa süreli sohbetler ederken, asker kıyafeti giymiş minik bir çocuğu da severek fotoğraf çektirdi.

