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Keçiören’de 23 Nisan çocuklardan gelen eserlerle kutlanacak 

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan'ın 100’üncü yılı coşkusunun Türkiye ve dünyadaki çocuklardan gelen resim, şiir, şarkı, fotoğraf ve videolarla kutlanacağını duyurdu.
Keçiören’de 23 Nisan çocuklardan gelen eserlerle kutlanacak 

Kutlamaya katılan çocuklar, iptal edilen 23 Nisan kutlamalarının coşkusunu çizdikleri resim, söyledikleri şarkı, yazdıkları ya da okudukları şiir, çektikleri fotoğraf veya videolarla sergileme imkânı bulacaklar. 23 Nisan temalı eserlerini yayınlamak isteyen çocuklar, Keçiören Belediyesi “0312 911 43 30” nolu WhatsApp hattına paylaşımlarını ileterek, ilk 500’e girmeye de çalışacaklar. 23 Nisan’da aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılı coşkusuna da ortak olan 500 çocuğa Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek. 

“23 NİSAN’I RESİM, ŞARKI, ŞİİR, FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA KUTLAYACAĞIZ”

Başkan Turgut Altınok, 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen bir bayram olduğunu hatırlatarak, “Umudumuz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan coşkusundan uzak kalmaması adına aynı zamanda TBMM’nin açılışının da 100’üncü yılını kutlayacağımız özel bir etkinlik planlıyoruz” dedi.

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Altınok, kutlama planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
 “Koronavirüs salgını hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Toplu olarak bir arada bulunmamızın sağlığımız açısından olumsuz neticeler ortaya çıkarabilecek olması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın meydanlarda coşkuyla kutlanmasına da engel oldu. Biz de, aynı zamanda TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan’ı Türkiye’den ve dünyadan katılım sağlayacak olan çocuklarımızla kutlamak istedik. Bunu da, çocuklarımızın çizdikleri resimleri, söyledikleri şarkıları, yazdıkları ya da okudukları şiirleri, çektikleri fotoğraf veya videoları sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin web sitesinden yayınlayarak organize edeceğiz.”
 

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