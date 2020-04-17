  • BIST 98.180
  • Altın 375,350
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 10 °C
»

Keçiören’de 42 pazar yerine el dezenfektanı 

Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla ürettiği dezenfektanları ilçede kurulan 42 semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına sabitlediği dezenfektan üniteleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor.
Keçiören’de 42 pazar yerine el dezenfektanı 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızda tezgâhlar arasında 3 mesafe kuralını titizlikle uyguluyoruz. Zabıta ekiplerimiz pazarlara giriş ve çıkışları tek noktadan sağlıyor. Vatandaşlarımızın alışveriş öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte edebilmesi için ilçemizdeki 42 semt pazarımıza el dezenfektanı ünitesi sabitledik” dedi. 

KEÇİÖREN SEMT PAZARLARINDA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığının semt pazarlarında sıkılaştırdığı denetimlerine Keçiören zabıta ekiplerinin de destek vermesiyle ilçedeki semt pazarlarında; tezgâhların 3 mesafe arayla kurulması, pazara giriş çıkışlarının tek noktadan yapılması, vatandaşın ve esnafın maske takarak sosyal mesafeyi koruması kuralları titizlikle uygulanıyor. 

dsa_9267.jpg

“İLK İŞ OLARAK DEZENFEKTAN ÜRETİMİNE BAŞLADIK”

Başkan Turgut Altınok, ilçede kurulan semt pazarına dezenfektan ünitesi sabitleyerek alışveriş yapan vatandaşların hijyen kurallarına uyması noktasında önemli bir adım attıklarını belirterek, “Koronavirüs salgını başlar başlamaz biz ilk iş olarak dezenfektan üretimine başladık. Keçiören Belediyesi olarak devletimizin ve hükümetimizin koronavirüsle mücadelede ortaya koyacağı her türlü çalışmaya sonuna kadar destek vereceğiz” dedi. 

“100 BİN ŞİŞE DEZENFEKTAN DAĞITIMINI SÜRDÜRÜYORUZ”

Maske ve dezenfektan üretimine paralel olarak dağıtımların da ivedilikle devam ettiğini vurgulayan Altınok şunları söyledi:
“Koronavirüs salgınıyla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde, öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında üretmeye başladığımız maske ve dezenfektanlarımızı Keçiörenli hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenlerimiz tarafından üretilen maskelerin üretim kapasitesini her geçen gün artırıyoruz.  7/24, gece ve gündüz vardiya sistemiyle hijyenik ortamda üretilen maskelerimizi vatandaşlarımızın yanı sıra talep eden kurum ve kuruluşlara da dağıtılıyoruz. Vatandaşlarımıza aynı zamanda 100 bin şişe dezenfektan dağıtımını da sürdürüyoruz.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 700 bin üye 700 bin sms kampanyası17 Nisan 2020 Cuma 05:49
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: “Yardımlarımız artarak sürüyor”17 Nisan 2020 Cuma 04:50
  • Pursaklarlı hayırseverden çocuklara oyuncak hediyesi17 Nisan 2020 Cuma 03:50
  • Mamak Belediyesi'nden Dezenfektan Tüneli17 Nisan 2020 Cuma 02:50
  • Kızılcahamamlı bir çiftçi düvesini “Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı17 Nisan 2020 Cuma 01:50
  • Çalışmalar sürüyor16 Nisan 2020 Perşembe 23:20
  • Kahramankazan Koronavirüsle Mücadele Timleri artık daha güçlü16 Nisan 2020 Perşembe 22:20
  • Büyükşehir Belediyesi'nden parazitlerle mücadele16 Nisan 2020 Perşembe 21:20
  • Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri16 Nisan 2020 Perşembe 14:08
  • Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri16 Nisan 2020 Perşembe 13:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti