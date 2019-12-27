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Keçiören'de 50 vatandaşa iş imkânı sağlandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla hizmete sunulan Keçiören Kariyer Ofisi, 1 buçuk ayda 50 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladı. 
Keçiören'de 50 vatandaşa iş imkânı sağlandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Adaylık sürecimizde Keçiören’de istihdam sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Belediyemiz tarafından işverenlerin ücretsiz olarak ilan verebildiği, iş arayanların da online ve yüz yüze başvuru yapabildiği Kariyer Ofisimizle vatandaşlarımıza planlı bir şekilde iş imkânı sağlıyoruz” dedi.

İstihdam seferberliği kapsamında 1 buçuk ay önce hayata geçirilen Keçiören Kariyer Ofisine başvuru yapan 3515 vatandaştan 1061’i çeşitli iş ilanı için mülakata gönderilirken, 50 vatandaşa iş imkânı sağlandı. Günlük ortalama 100 vatandaşın iş başvurusu yaptığı Kariyer Ofisine, kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden başvuru yapabilirken, Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminde de yüz yüze başvuru yapabiliyor. Kariyer Ofisi, iş ilanı için işverenlere ücretsiz ilan yayınlama olanağı sağladığı gibi iş arayan vatandaşların işverenle gerçekleştirilecekleri görüşmelerin de kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlıyor.

KARİYER OFİSİMİZ ÖZGÜN BİR PROJEDİR

Kariyer Ofisinin sadece Keçiören Belediyesi bünyesinde, özgün bir proje olarak faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Altınok, “Belediye personellerimiz tarafından koordine edilen Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturulan özgün bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlamaktadır. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları personel ilanlarıyla ücretsiz hizmet almaktadırlar. 1 buçuk aylık sürede 50 vatandaşımızı yeni işleriyle buluşturduk. Vatandaşlarımızın yeteneklerine göre mülakatlar yapıyoruz. İşveren ile iş arayan vatandaşlarımızı ilgi alanlarına ve ellerinden gelen işlere göre buluşturuyoruz” diye konuştu.

WEB ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPILIYOR

Keçiören Belediyesi resmi web sayfasından sadece iş arayanlar değil işverenler de personel talepleri için ilanlarını kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden yayınlayabiliyorlar. İş arayanlar, detaylı bilginin yer aldığı web portalı üzerinden belediyeye gelmeden özgeçmişlerini gönderilebiliyorlar.

 

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