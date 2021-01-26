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Keçiören'de 5+1 dubleks daire satılıktır

Ankara, Keçiören’de bulunan 31228 Ada, 7 Parsele kayıtlı 12 nolu bağımsız bölümde yer alan 5+1 daire satılıktır.
Keçiören'de 5+1 dubleks daire satılıktır

Ankara, Keçiören ilçesinde, 31228 Ada, 7 Parselde bulunan Ufuktepe mahallesinde, 12 nolu bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina 6 katlı olup 14 bağımsız bölümde oluşmaktadır. Binada asansör, açık otopark, sesli diafon sistemi vardır. Daire batı cephede bulunmaktadır. Dairenin yüz ölçümü 877 m2’dir. Dairenin satış fiyatı 300.000,00 TL’dir.

Dairenin bulunduğu adres: Ufuktepe Mah. Saklambaç Caddesi No:29/12 Keçiören / ANKARA

Satış Günü : 25/03/2021 günü 11:55 - 12:00 arası

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keciorende-5+1-dubleks-daire-satiliktir.jpg


 

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