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Keçiören'de 690 çifte ücretsiz salon hizmeti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz bünyesinde ücretsiz hizmet veren düğün salonları ve mahalle konaklarımız rekor düzeyde organizasyona ev sahipliği yaptı.
Keçiören'de 690 çifte ücretsiz salon hizmeti

185 BİN MİSAFİR AĞIRLANDI

Koronavirüs sebebiyle kapatılan düğün salonlarının 1 Temmuz itibarıyla açılmasıyla birlikte, düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çift düğün salonu bulmakta güçlük çekti. Keçiören Belediyesi de 2 buçuk yıl önce başlattığı ‘ücretsiz düğün salonu’ hizmetiyle ilçede evlenecek olan çiftlere büyük kolaylık sağladı. Bu kapsamda 8 mahalle konağı ve 6 düğün salonunu çiftlerin hizmetine sunan belediye, 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında 690 organizasyon gerçekleştirerek 185 bin davetliye hizmet verdi.

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SALONLAR EVLENECEKLERİN HİZMETİNDE

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok nikâh merasimlerine katılarak mutluluklarına ortak olduğu çiftlerin ücretsiz düğün salonu hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu aktararak şunları söyledi:

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“Göreve gelirken, ‘Keçiören’de evlenmeyen kalmayacak’ dedik ve verdiğimiz sözü tutarak idaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait nikâh ve düğün salonlarımızı çiftlerimiz için ücretsiz olarak hizmete sunduk. Aşık Veysel Nikah Salonumuzda ücretsiz fotoğraf ve video klip hediye ediyoruz. Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımız ve 8 mahalle konağımız evlenmek isteyen çiftlerimizin hizmetindedir.”

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