Keçiören’de 829 m² arsa satışa çıkarıldı

Ankara, Keçiören ilçesi, Şehit Kubilay Mahallesinde 34414 ada 1 parseli bulunan 829,00m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz satışa çıkarıldı. Arsa imar parseli. Arsa 1668. Cadde ve 1798 Sokak cephel. Taşınmaz çevresinde yapılaşmalar vardır. Bölgede elektrik, su ve yol mevcuttur. Arsa 746.100,00 TL’dir.
Adresi : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şehit Kubilay (Tapuda Ayvalı Mahallesi, 1798. Cadde Cepheli, 34414 Ada 1 Parseli Teşkil Eden Boş Arsa.
Satış Günü : 01/03/2021 günü 11:55 - 12:00 arası
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