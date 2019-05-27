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Keçiören'de Adıyaman sıra gecesi

Sıra gecesi ve folklor gösterileriyle Adıyaman kültürünün Keçiören'e taşındığı Keçiören Ramazan etkinliğinde, Adıyaman Kültür Evi açıldı.
Keçiören'de Adıyaman sıra gecesi

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün Adıyaman’daydık. Adıyaman Nemrut’uyla ateşin yandığı yerdir. Ülkemizin her tarafı ayrı bir güzelliktir. Allah bizi öyle güzel bir vatana sahip kılmış ki, her bir köşesi birbirinden güzel, birbirinden değerli. Bu yüzden de başımız belalardan, oyunlardan, senaryolardan kurtulmuyor” dedi.
Eğlenceli çocuk oyunları ve renkli gösterilerle başlayan Ramazan etkinliğinde Başkan Altınok Adıyaman Kültür Evi açılışını, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Adıyaman Eğitim Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Halk Ozanı Aşık Sefai, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte yaptı. 

ADIYAMAN, ÜLKEMİZİN BİRLİĞİNE, BERABERLİĞİNE KATKI SUNAN BİR İLDİR

Açılışın ardından, Adıyaman gecesine yoğun ilgi gösteren Keçiörenlilere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Bugün Adıyaman’daydık. Adıyaman Nemrut’uyla ateşin yandığı yerdir. Her tarafı ayrı bir güzelliktir. Allah bizi öyle güzel bir vatana sahip kılmış ki, her bir köşesi birbirinden güzel. Daha önce de söyledim, dünyada var olan bütün güzelliklerin yüzde 80’i bizim ülkemizde vardır. O yüzden de başımız belalardan, oyunlardan, senaryolardan kurtulmuyor. Bu toprakları bize çok görüyorlar. Bu anlamda Adıyaman, ülkemizin birliğine, beraberliğine, harcına önemli katkı sunan bir ilimizdir. Hem manevi atmosferi bakımından, hem de kültürlerimizin yaşatılması bakımından Adıyaman önemlidir. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. Milletlerin ve devletlerin oturdukları temeller vardır ki, o da kültürleridir. Kültürlerini kaybeden devletler ve milletler yok olmaya mahkûmdur. Bu anlamda Ramazan etkinliğimizde bugünü Adıyaman’ımıza ayırdık, Adıyaman kültürünü Keçiören’imize taşıdık” dedi. 

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BU COĞRAFYAYI LİME LİME ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Başkan Altınok konuşmasında, Ramazan ayının 21’inci gününün Hz. Ali’nin şehit edilişinin yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatarak, bu kapsamda da Alevi İnanç Birliği Vakfı işbirliğinde Estergon Türk Kültür Merkezinde anma paneli ve ardından iftar programı düzenlediklerini ifade etti. 
Altınok şöyle konuştu:
“Bugün ramazan ayının 21’inci günü. İmam Ali’ye rahmet olsun, Hasan ve Hüseyin hazretlerine rahmet olsun, şehitlerimize rahmet olsun. Maalesef, İslam coğrafyasında yeni Kerbela olayları yaşıyoruz. Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor. Yeni oyun ve yeni senaryolar hayata geçiriliyor. Ateş geldi sınırımıza dayandı. Suriye yanıyor, Irak yanıyor, İran’a yönelik oyunlar oynanıyor ancak asıl hedef Türkiye. Bu coğrafyayı lime lime etmeye çalışıyorlar. Yeni silah, yeni senaryo ise kardeşi kardeşe, Müslümanı Müslümana kırdırmaktır. Böylece kolay yönetip, kolay sömürmeyi hedefliyorlar. Bu özel günde Ramazan-ı Şerifimiz milletimize, devletimize, Türk-İslam âlemine, bütün insanlığın hayrına, güzelliklerine, dünyada adaletin ve hakkın yerleşmesine, İslam coğrafyasında zulüm ve eziyet çeken mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olsun.” 

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