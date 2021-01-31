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Keçiören'de ağaçlar taşınıyor

Keçiören Belediyesi, ilçenin belli başlı noktalarında sıkışan ve gelişim göstermesi zorlaşan ağaçları özel bir iş makinesiyle kökünden sökerek daha sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. 
Keçiören'de ağaçlar taşınıyor

Yeniden dikilmek üzere kökünden sökülen ağaçlar kamyonla taşınarak Yükseltepe Ağaçlandırma Alanı’nda verimli topraklarla buluşturuluyor. Özel bir ekibin görevlendirildiği ağaç taşıma işlemi için ilçedeki tüm mahalleler tek tek gezilerek uygun olmayan noktalarda bulunan ağaçların tespit çalışması ise devam ediyor.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizin oksijen kaynağı olan ve bulunduğu noktada sıkışıp kalan ağaçlarımızı tek tek tespit ediyoruz. Bu ağaçlarımızı kökünden sökerek Yükseltepe Ağaçlandırma Alanımızda onlara daha verimli bir yaşam alanı sunuyoruz. Keçiören’i Türkiye’nin en yeşil ilçesi yapmak için hem mevcut ağaçlarımızı koruyoruz hem de ağaç dikme seferberliğimizi sürdürüyoruz.” dedi.

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BAŞKAN ALTINOK: YEŞİL ALAN BAKIMINDAN İLK SIRADA OLACAĞIZ
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ağaçlandırma seferberliğine yönelik Keçiören’de sosyal sorumluluk bilincinin üst seviyede olduğuna dikkati çekerek, “Vatandaşlarımız yeşili koruma konusunda oldukça bilinçli ve hassas bir tutum içindeler. Biz de kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Keçiören’i Türkiye’de ilk sıralara taşımak için mevcut ağaçlarımızı koruyor, fidanlarımızı da toprakla buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı. 

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