Keçiören'de Anlamlı Program

Keçiören Belediyesi ve Türksoy işbirliğinde; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılı anısına bir program düzenlendi.

‘Türk Dünyasından Esintiler’ adlı etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”Kardeşlerimizin 30’uncu hürriyet ve istiklal yılı münasebetiyle bir araya geldik. Bizim sevdalarımız, hayallerimiz, turanımız, ülkümüz var. Esir Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız var. İnşallah onlar da hürriyetlerine kavuşacaklar. Atatürk, ‘Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir gün dağılacak; dini bir, dili bir soydaş ve kardeşlerimiz hürriyet ve istiklallerine kavuşacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o günlere hazırlıklı olmalıdır’ diyor. Bedel ağır. Aslında nice bedeller ödendi, nice yiğitler darağacına gitti, nice yiğitler kurşuna dizildi. İstiklal ve hürriyet mücadelesi verenlere çok şey vadedildi. Ama onlar vatanım, milletim, devletim hürriyetim dediler makam ve mevkileri reddettiler.” dedi.

“İLK TANIYAN ÜLKE TÜRKİYE OLMUŞTUR”

Başkan Altınok, Türkiye’nin ve Türk cumhuriyetlerinin gelişen ekonomik ve kültürel işbirliğinin her geçen gün arttığını ve bunun liderler düzeyinde gerçekleştiğini kaydederek şunları aktardı:

“İsmail Gaspıralı, ‘Dilde, işte ve fikirde birlik’ diyor. Türk dünyası tüm bunları gerçekleştirdiğinde bağımsızlıklarını daha güçlü hale getireceklerdir. Bugün turan gerçekleşti. Biz bize yeteriz, yeter ki birlik beraberliğimizi muhkemleyelim. Bu millet, Türk Milleti böyle kudretli bir millet. Türk cumhuriyetlerimiz bağımsızlıklarını ilan ettiğinde ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bugün Türk dünyamız her alanda parlıyor. Bu bazılarını ürkütüyor ve korkutuyor. Hızla büyüyen ve gelişen Türkiye var. Özellikle savunma sanayiinde büyük atılım yaptık. İHA ve SİHA’larımız korku salıyor. Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımızı sunuyoruz.”

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılı anısına düzenlenen etkinliğe Türkmenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, 21. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Müjdat Kayayerli, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Büyükelçiliklerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.